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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | 24 рецепта вечной молодости: Ученые нашли средство против старения

24 рецепта вечной молодости: Ученые нашли средство против старения

Сегодня, 12:58
Немецкие и британские специалисты обнаружили 24 препарата, которые способны замедлить старение и увеличить потенциальную продолжительность жизни человеческой особи. В предварительной публикации материалов исследования ученые сообщают, что старение выражается в необратимом повреждении участков ДНК, нарушении гомеостаза в клетках, органах и тканях.

24 рецепта вечной молодости: Ученые нашли средство против старения

 

Эксперты выяснили, что наиболее уязвимым в процессе дряхления является мозг. Мыслительный орган человека со временем растрачивает когнитивные способности и провоцирует нейродегенеративные процессы.

Ученые привлекли к исследованиям большую группу людей в возрасте от 20 до 106 лет. Исследователи взяли образцы нервной ткани из разных отделов мозга и выяснили, что концентрация нейронов с возрастом понижалась. В качестве маркеров старения специалисты использовали активность некоторых генов.

Чтобы найти средства против возрастных негативных изменений, ученые воспользовались базой данных Connectivity Map. Там содержались сведения о препаратах, которые или подавляли синтез молекул матричной РНК или активизировали его. Старания специалистов увенчались успехом – они нашли 24 соединения, которое могут увеличить продолжительность жизни, активизируя гены. Четыре из этих препаратов, в том числе ресвератрол и сиролимус, уже проверили на животных. Лекарства доказали свою действенность.
Дарья Светозарова
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