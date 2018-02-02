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| | "Кровавую суперлуну" 31 января сняли на видео

"Кровавую суперлуну" 31 января сняли на видео

Сегодня, 00:30
Землянам удалось наблюдать «кровавое суперлуние». Спутник смог приблизится к планете на минимальное расстояние.

"Кровавую суперлуну" 31 января сняли на видео

 

Как сообщают российские ученые, спутник Земли приблизился на минимальную дистанцию в 359 тысяч километров. Это дало возможность землянам 31 января любоваться одновременно несколькими уникальными явлениями «голубой луной», суперлунием и «кровавой луной». Все эти проявления Луны можно было рассмотреть на всей территории России, исключая только ее западные и юго-западные земли.

 
Суперлунием называется фактор, когда спутник приближается к Земле ближе, чем на 362 000 километров. В среду Луна смотрелась на 8% больше, нежели обычно. В момент суперлуния Луна попала в тень Земли, в итоге чего она предстала в красном цвете. Это называется «кровавая луна».

Никита Готский
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