"Кровавую суперлуну" 31 января сняли на видео

Землянам удалось наблюдать «кровавое суперлуние». Спутник смог приблизится к планете на минимальное расстояние.

Суперлунием называется фактор, когда спутник приближается к Земле ближе, чем на 362 000 километров. В среду Луна смотрелась на 8% больше, нежели обычно. В момент суперлуния Луна попала в тень Земли, в итоге чего она предстала в красном цвете. Это называется «кровавая луна».

Никита Готский

Как сообщают российские ученые, спутник Земли приблизился на минимальную дистанцию в 359 тысяч километров. Это дало возможность землянам 31 января любоваться одновременно несколькими уникальными явлениями «голубой луной», суперлунием и «кровавой луной». Все эти проявления Луны можно было рассмотреть на всей территории России, исключая только ее западные и юго-западные земли.