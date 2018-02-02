"Кровавую суперлуну" 31 января сняли на видео

Как сообщают российские ученые, спутник Земли приблизился на минимальную дистанцию в 359 тысяч километров. Это дало возможность землянам 31 января любоваться одновременно несколькими уникальными явлениями «голубой луной», суперлунием и «кровавой луной». Все эти проявления Луны можно было рассмотреть на всей территории России, исключая только ее западные и юго-западные земли.
"Кровавую суперлуну" 31 января сняли на видеоСегодня, 00:30
Обычно полнолуние происходит каждые 29 дней, с небольшими отклонениями. Однако в следующем месяце на небе можно будет увидеть «Super Blue Blood Moon» -
Жители Земли третьего-четвертого декабря увидят суперлуние. В этот период Луна приблизится к нашей планете на минимальное расстояние в этом году, которое
Погода в столичном регионе обещает в ближайшие ночи быть малооблачной, что позволит москвичам наблюдать суперлуну. Сближение Луны с Землей начало происходить 8