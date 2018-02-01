Уровень образования мужчин влияет на здоровье женщин

Степень образованности мужчин оказывает воздействие на репродуктивное здоровье женщин. Подобную взаимосвязь установили ученые.

Никита Готский

Исследователи анализировали влияние образования женщины на состояние ее здоровья. Теперь они решили обратить свое внимание на мужское образование. Как оказалось, чем больше умны представители сильного пола, тем значительнее вероятность, что его супруга станет проявлять заботу в собственном здоровье. В данном случае эксперты подразумевают такие факторы: посещение гинеколога, осмотры у медиков перед беременностью и применением контрацептивов.Ученые получили результаты своей работы после опроса населения стран Азии и Африки. Также они отмечают, что имеет значение и каждый год обучения, в такой ситуации очередной курс существенно влияет на дальнейшую грамотность женщины.Уровень образованности воздействует и на здоровье мужчин. Так, большинство людей с высшим образованием реже жалуется на проблемы с лишним весом, нежели те, кто только выпустился со школы.