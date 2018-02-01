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| | Учёные рассказали о неуловимой девятой планете Солнечной системы

Учёные рассказали о неуловимой девятой планете Солнечной системы

Вчера, 22:20
Группа астрономов поведала о том, что удалось установить местоположение неуловимой смертоносной планеты под названием Нибиру, которая по оценкам некоторых экспертов, должна вскоре положить конец всему живому на Земле.

Учёные рассказали о неуловимой девятой планете Солнечной системы

 

Уже не раз в Сети всплывали предположения относительно Нибиру – таинственной планеты, способной обречь на гибель всё человечество. Астрономы, представляющие Калифорнийский технологический институт, расположенный в Пасадене, сумели вычислить размеры Нибиру. Оказалось, что таинственная планета-убийца в десять раз превосходит Землю в размерах, что лишь подтверждает её опасность. Размер и местоположение данной планеты учёные сумели узнать с помощью исследования небесных тел, расположенных в поясе Койпера.

По словам специалистов, они заметили, что в районе пояса Койпера орбиты некоторых планет и других небесных тел подвернулись некоторому искажению, которое могло быть вызвано влиянием громадного объекта, влияющего на них своей силой гравитации. Все расчёты экспертов доказывают, что в Солнечной системе всё-таки находится девять планет.
Александр Вест
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