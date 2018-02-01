Ученые скрестили обезьяну и шимпанзе 100 лет назад

100 лет назад вывели гибрид шимпанзе и человека. Об этом заявлял эксперт в эволюционной психологии - Гордон Гэллап.

Свидетельствует этому эксперимент ученых из США во Флориде. В прошлом веке ученые "загрузили" в женскую особь шимпанзе семя человека. Это привело к беременности особи, которая продлилась положенные для шимпанзе 7,4 месяца. Роды прошли успешно, плод оказался жизнеспособным. Однако общество негативно отнеслось к такому эксперименту, что повлекло убийство гибрида. Ученые также выразили мнение что такие эксперименты опасны для социума и в дальнейшем отказались от исследований в этой области.В 1950-х годах, несмотря на предыдущие опыты, все же сделали второй гибрид, которого нарекли Оливером. Даже известно что продолжительность его жизни составила 55 лет и умер он в 2012 году. Судя по мнениям ученых, человека можно скрещивать и с другими видами человекообразных обезьян.