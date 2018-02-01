«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

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«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Об отсутствии вкуса у звёзд.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Ученые скрестили обезьяну и шимпанзе 100 лет назад

Ученые скрестили обезьяну и шимпанзе 100 лет назад

Сегодня, 12:15
100 лет назад вывели гибрид шимпанзе и человека. Об этом заявлял эксперт в эволюционной психологии - Гордон Гэллап.

Ученые скрестили обезьяну и шимпанзе 100 лет назад

 

Свидетельствует этому эксперимент ученых из США во Флориде. В прошлом веке ученые "загрузили" в женскую особь шимпанзе семя человека. Это привело к беременности особи, которая продлилась положенные для шимпанзе 7,4 месяца. Роды прошли успешно, плод оказался жизнеспособным. Однако общество негативно отнеслось к такому эксперименту, что повлекло убийство гибрида. Ученые также выразили мнение что такие эксперименты опасны для социума и в дальнейшем отказались от исследований в этой области.

В 1950-х годах, несмотря на предыдущие опыты, все же сделали второй гибрид, которого нарекли Оливером. Даже известно что продолжительность его жизни составила 55 лет и умер он в 2012 году. Судя по мнениям ученых, человека можно скрещивать и с другими видами человекообразных обезьян.
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