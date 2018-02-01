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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Ученые из Британии доказали существование мышечной памяти

Ученые из Британии доказали существование мышечной памяти

Сегодня, 12:03
Представители Килского университета Великобритании провели уникальное исследование, в ходе которого ученые смогли отыскать эпигенетическую память, которая находится в скелетной мускулатуре человеческого тела. Данное открытие позволяет дать возможность совершенно другим образом посмотреть на проблему, связанную с допингом в спортивных соревнованиях.
 

Ученые из Британии доказали существование мышечной памяти

 

В эксперименте приняли участие 25 добровольцев все были мужского пола. Главной их задачей на время исследования стало постоянное исполнение определенных упражнений, призванных развивать выносливость с определенными перерывами на отдых. Во время тренировок ученые брали образцы их мышечной ткани и проводили сопутствующие исследования. Результат эксперимента наглядно продемонстрировал, что физические упражнения могут запоминать некоторые из генетических отделений.
 
Открытие мышечной памяти должно помочь ускорить восстановление мышечной ткани после из повреждения. Если же говорить о допинге, то оказалось, что его воздействие на организм длится несколько дольше, чем считалось раньше.
 
Один из участников исследования Роберт Сиборн признался в том, что если в теле спортсмена уже был обнаружен допинг и его дисквалифицировали на какой-то небольшой промежуток времени, то даже спустя это время, спортсмен будет превосходить своих оппонентов по многим параметрам, в чем ему будет помогать мышечная память.

Николай Офицеров
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