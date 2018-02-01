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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Ученые рассказали о негативных свойствах молока для людей

Ученые рассказали о негативных свойствах молока для людей

Сегодня, 11:47
Систематическое потребление молока может вызвать развитие болезней суставов. Об этом рассказали западные исследователи.

Ученые рассказали о негативных свойствах молока для людей

 

Ранее считалось, что периодическое употребление молока только исключительно положительно воздействует на организм людей. При этом данный продукт может быть как полезным, так и вредным, особенно для тех людей, страдающих ревматоидном артритом. В молоке присутствуют микробы, которые способствуют развитию агонизирующего состояния у людей, подверженных заболеваниям суставов. Аналогичные бактерии ученые нашли в говядине, поэтому эксперты советуют лицам, жалующихся на болезни суставов, не злоупотреблять такими продуктами.

Ученые провели опыт, пригласив сотни респондентов. Прежде считалось, что молоко полезно для костей, но это не так, если говорится о людях, имеющих предрасположенность к ревматоидному артриту.
Никита Готский
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