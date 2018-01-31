Ученые: Мозг более активен, когда человек гуляет на улице

Свежий воздух способен менять мозговую активность. Ученые задались вопросом, если они смогут понять, что обращает внимание людей на улице, то это даст возможность выяснить, как действуют нейроны главного органа человека, а полученная информация поможет понять, как сделать окружающую среду более безопасной.
Эксперты провели опыт, внедрив специальные устройства в сумки респондентов, выполнявших задания по нейробиологии во время своего передвижения на велосипедах. Результат данного эксперимента продемонстрировал, что активность мозга, связанная с восприятием данных, на открытом воздухе проявлялась совсем иначе, это указывает на компенсацию мозгом экологически отвлекающих факторов. Ученые намерены продолжить исследования в этой сфере, но уже немного в другом русле, к примеру, как влияет на мозг тихая дорога.