Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Ученые: Мозг более активен, когда человек гуляет на улице

Ученые: Мозг более активен, когда человек гуляет на улице

Вчера, 22:47
Мозг более лучше работает, когда человек находится на свежем воздухе. Так считают научные сотрудники Университета Альберта.

Ученые: Мозг более активен, когда человек гуляет на улице

 

Свежий воздух способен менять мозговую активность. Ученые задались вопросом, если они смогут понять, что обращает внимание людей на улице, то это даст возможность выяснить, как действуют нейроны главного органа человека, а полученная информация поможет понять, как сделать окружающую среду более безопасной.

Эксперты провели опыт, внедрив специальные устройства в сумки респондентов, выполнявших задания по нейробиологии во время своего передвижения на велосипедах. Результат данного эксперимента продемонстрировал, что активность мозга, связанная с восприятием данных, на открытом воздухе проявлялась совсем иначе, это указывает на компенсацию мозгом экологически отвлекающих факторов. Ученые намерены продолжить исследования в этой сфере, но уже немного в другом русле, к примеру, как влияет на мозг тихая дорога.
Никита Готский
Новости по теме
Ученые смогли выяснить, как мозг охраняет важные воспоминания
Ученые смогли выяснить, как мозг охраняет важные воспоминания

Ученые определили, как мозг человека может сохранять нужные воспоминания. Научные работники университета Торонто установили причины, согласно которым мозг

Ученые: Мозг одиноких людей работает иначе
Ученые: Мозг одиноких людей работает иначе

Американские ученые постоянно делают всевозможные открытия. В этот раз им удалось установить, что мозг одиноких людей работает немного иначе. 

Ученые: Любовь способна изменить мозг человека
Ученые: Любовь способна изменить мозг человека

Группа китайских и американских ученых пришла к заключению, что любовь способна менять мозг. Когда человек испытывает чувство влюбленности, то его мозг

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости