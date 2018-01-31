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От Редактора

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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Ученые разработали микрокапсулы для генного радактирования

Ученые разработали микрокапсулы для генного радактирования

Вчера, 22:35
Сотрудники Национального университета Сеула и Университета Ёнсе разработали искусственный интеллект, который сделает редактирование генома более эффективным.

Ученые разработали микрокапсулы для генного радактирования

 

CRISPR-Cas9 – технология, где основой является иммунитет бактерий. CRISPR-Cas9 способна узнавать определенные участки ДНК и разрезать их на части для дальнейшего удаления вредных мутаций.

Система CRISPR-Cas9 позволит лечить такие наследственные болезни, как лейкемия, гемофилия и муковисцидоз.

Главным препятствием к развитию этой технологии является проблема безопасной доставки генетического материала в клетку.

Специалисты приняли решение разработать специальные гибридные микрокапсулы, позволяющие быстро доставить генетический материал в клетку. Исследования показали, что применение микрокапсул очень эффективно. Ученые заявили, что при иных методах погибает 50%-60% клеток. В дальнейшем, признают научные сотрудники, технология CRISPR-Cas9 с использованием микрокапсул будет применяться в исследованиях in vivo.
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