Ученые разработали микрокапсулы для генного радактирования

Сотрудники Национального университета Сеула и Университета Ёнсе разработали искусственный интеллект, который сделает редактирование генома более эффективным.

CRISPR-Cas9 – технология, где основой является иммунитет бактерий. CRISPR-Cas9 способна узнавать определенные участки ДНК и разрезать их на части для дальнейшего удаления вредных мутаций.Система CRISPR-Cas9 позволит лечить такие наследственные болезни, как лейкемия, гемофилия и муковисцидоз.Главным препятствием к развитию этой технологии является проблема безопасной доставки генетического материала в клетку.Специалисты приняли решение разработать специальные гибридные микрокапсулы, позволяющие быстро доставить генетический материал в клетку. Исследования показали, что применение микрокапсул очень эффективно. Ученые заявили, что при иных методах погибает 50%-60% клеток. В дальнейшем, признают научные сотрудники, технология CRISPR-Cas9 с использованием микрокапсул будет применяться в исследованиях in vivo.