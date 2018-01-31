Археологи нашли необычные орудия предков людей в Индии

На территории Индии ученые нашли очень необычные каменные орудия, более типичные для неандертальцев. Материалы по теме опубликованы в одном из научных изданий.

Никита Готский

Индийские археологи обнаружили продвинутые технологии каменного века. Возраст находок довольно древний 385 000 лет. Прежде ученые считали, что такие предметы создали неандертальцы, но в те годы их не было на Индийском полуострове. Эксперты попытались понять, как находки попали сюда.Предки людей стали делать каменные орудия три миллиона лет назад, но до периода в 300-400 тысяч лет назад это метод являлся примитивным и сложным. Позже произошла српеднепалеолитическая революция, когда возник переворот в создании орудий охоты и труда. Прежде ученые думали, что авторами этой техники являются неандертальцы, но ранее выяснилось, что предки людей 300 000 лет назад могли делать такие же орудия. Вероятно, они и были первооткрывателями, а неандертальцы позаимствовали их технологии.Находки из Индии ввели ученых в ступор, ведь люди, жившие тысячи лет в Индии, были более примитивными, нежели неандертальцы и не могли создать такие устройства. Возможно, задолго до этого в пределах нынешней Индии уже существовала некая относительно развитая цивилизация.