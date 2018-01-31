На ММК начали модернизацию производства

Магнитогорский металлургический завод проведет модернизацию коксохимического производства. Об этом пишут челябинские издания.

Новый механизм по переработке нафталиновой фракции начал работу в цехе переработки химических продуктов на ММК. Это поможет увеличить в два раза выпуск товарного нафталина, также сократиться экологическая нагрузка.Представители завода сообщают, что прежде выход продукции составлял 7,5 тысяч тонн в год. Новая установка и последние технологии смогут повысить объемы до 15000 тонн в год. Завод сможет производить полный комплект товарного нафталина как в твердой, так и в жидкой форме. Также важно отметить тот факт, что в процессе модернизации абсолютно полностью исключаются выбросы в атмосферу. Это говорит о том, что качество выпускаемой ММК продукции будет улучшаться, а рынки сбыта расширяться.