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От Редактора

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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | На ММК начали модернизацию производства

На ММК начали модернизацию производства

Вчера, 22:10
Магнитогорский металлургический завод проведет модернизацию коксохимического производства. Об этом пишут челябинские издания.
 

На ММК начали модернизацию производства

 

Новый механизм по переработке нафталиновой фракции начал работу в цехе переработки химических продуктов на ММК. Это поможет увеличить в два раза выпуск товарного нафталина, также сократиться экологическая нагрузка.

Представители завода сообщают, что прежде выход продукции составлял 7,5 тысяч тонн в год. Новая установка и последние технологии смогут повысить объемы до 15000 тонн в год. Завод сможет производить полный комплект товарного нафталина как в твердой, так и в жидкой форме. Также важно отметить тот факт, что в процессе модернизации абсолютно полностью исключаются выбросы в атмосферу. Это говорит о том, что качество выпускаемой ММК продукции будет улучшаться, а рынки сбыта расширяться.

Никита Готский
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