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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | "Черный ящик" из НЛО случайно упал в Перу: Что скрывает находка?

"Черный ящик" из НЛО случайно упал в Перу: Что скрывает находка?

Вчера, 19:07
В Перу вблизи Лауранкахуани, что в провинции Азангаро местными жителями найден большой металлический шар неизвестного происхождения, который приняли за след, оставленный неопознанным летающим объектом.

"Черный ящик" из НЛО случайно упал в Перу: Что скрывает находка?

 

По всей видимости, шар свалился с огромной высоты, образовав в месте падения яму глубиной около тридцати сантиметров. Уфологи сразу же заподозрили след инопланетных существ, предполагая, что именно они и причастны к доставке шара на нашу планету. Правда, с какой целью и для чего этот необычный предмет был отправлен в Перу, они не объясняют.

В Интернете уже появились фотографии необычного шара весом около сорока килограмм, диаметром один метр и пять сантиметров. Один из местных, оказавшийся среди первых, наткнувшихся на столь диковинный объект, признался, что ранее не встречал ничего подобного. Ранее ему в поле или в лесу попадались лишь мертвые животные, а вот громадный шар - впервые. У него даже нет вариантов, каким образом этот предмет оказался в его поле зрения и как он там появился. Но после этого случая, он начал побаиваться находиться в этой местности. Его все стало пугать, а в голову лезут всякие дурные мысли.

В то же время уфологии утверждают, что находка имеет явно инопланетное происхождение. Они также не исключают, что она вполне может оказаться своеобразным черным ящиком КС инопланетян, либо капсулой с мусором или остатками жизнедеятельности пришельцев. Кое-кто из них считает, что возможно шар является обыкновенным маяком. Вместе с тем, чем бы ни оказался этот предмет, известный уфолог Скот Уорринг видит в нем опасность. В связи с этим он предостерегает перуанцев не прикасаться к шару голыми руками.

Необходимо отметить, что это не первая подобная находка. Ранее в деревне Риашу-дос-Рокос в Бразилии был обнаружен упавший неизвестного происхождения металлический шар, напугавший местных жителей. Удивительный предмет с сильным грохотом упал во дворе дома бразильца Хосе Валдира Мендеса.

Аналогичное состояние охватило и вьетнамцев. Они не могли понять, откуда появились в провинции Туен Куанг и провинции Йенбай три диковинных металлических шара, которые по рассказам свидетелей с немалым грохотом упали неподалеку китайской границы. В том что шары свалились с неба вьетнамцы не сомневались, а вот все остальное для них было покрыто тайной.

И это только часть фактов связанных с появлением загадочных металлических шаров неизвестного происхождения, которые находили также и в Африке и в Северной Америке. Что же касается науки, то ученые полагают, что эти шары являются естественными образованиями. Но в то же время, они тоже не берутся точно объяснить их происхождение.
Януш Серпнень
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