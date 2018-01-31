"Черный ящик" из НЛО случайно упал в Перу: Что скрывает находка?

В Перу вблизи Лауранкахуани, что в провинции Азангаро местными жителями найден большой металлический шар неизвестного происхождения, который приняли за след, оставленный неопознанным летающим объектом.

Януш Серпнень

По всей видимости, шар свалился с огромной высоты, образовав в месте падения яму глубиной около тридцати сантиметров. Уфологи сразу же заподозрили след инопланетных существ, предполагая, что именно они и причастны к доставке шара на нашу планету. Правда, с какой целью и для чего этот необычный предмет был отправлен в Перу, они не объясняют.В Интернете уже появились фотографии необычного шара весом около сорока килограмм, диаметром один метр и пять сантиметров. Один из местных, оказавшийся среди первых, наткнувшихся на столь диковинный объект, признался, что ранее не встречал ничего подобного. Ранее ему в поле или в лесу попадались лишь мертвые животные, а вот громадный шар - впервые. У него даже нет вариантов, каким образом этот предмет оказался в его поле зрения и как он там появился. Но после этого случая, он начал побаиваться находиться в этой местности. Его все стало пугать, а в голову лезут всякие дурные мысли.В то же время уфологии утверждают, что находка имеет явно инопланетное происхождение. Они также не исключают, что она вполне может оказаться своеобразным черным ящиком КС инопланетян, либо капсулой с мусором или остатками жизнедеятельности пришельцев. Кое-кто из них считает, что возможно шар является обыкновенным маяком. Вместе с тем, чем бы ни оказался этот предмет, известный уфолог Скот Уорринг видит в нем опасность. В связи с этим он предостерегает перуанцев не прикасаться к шару голыми руками.Необходимо отметить, что это не первая подобная находка. Ранее в деревне Риашу-дос-Рокос в Бразилии был обнаружен упавший неизвестного происхождения металлический шар, напугавший местных жителей. Удивительный предмет с сильным грохотом упал во дворе дома бразильца Хосе Валдира Мендеса.Аналогичное состояние охватило и вьетнамцев. Они не могли понять, откуда появились в провинции Туен Куанг и провинции Йенбай три диковинных металлических шара, которые по рассказам свидетелей с немалым грохотом упали неподалеку китайской границы. В том что шары свалились с неба вьетнамцы не сомневались, а вот все остальное для них было покрыто тайной.И это только часть фактов связанных с появлением загадочных металлических шаров неизвестного происхождения, которые находили также и в Африке и в Северной Америке. Что же касается науки, то ученые полагают, что эти шары являются естественными образованиями. Но в то же время, они тоже не берутся точно объяснить их происхождение.