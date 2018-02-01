Эксперты рассказали о влиянии суперлуния на людей и природу

Сотрудники кафедры естественных наук рассказали, как суперлуние повлияет на людей и природу. Отмечается, что критических изменений люди от «Кровавого суперлуния» не ощутят. Вот только те, кто изначально обладает сверхчувствительностью, в этот период сильнее активизируются.

Дарья Светозарова

Работник кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук и математики УРФУ Павел Скрипниченко отметил, что на активность некоторых землян суперлуние может оказать влияние и добавил, что это будет чисто психологическим эффектом.Эксперт также объяснил цвет спутника Земли в этот период. Он заявил, что в красном оттенке Луны виновато Солнце. Так как Луна проходит через тень Голубой планеты, она отражает цвета ее атмосферы. При этом солнечный свет, попадая в слои газового одеяла Земли, рассеивается по спектру. Внизу оказывается голубой цвет, а верхние слои, судя по Луне – красные. Также суперлуние может оказать влияние на природные явления на Земле, в том числе на приливы и отливы. Отмечается, что они будут более интенсивными.