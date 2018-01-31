От полета к высадке: Ошибки ничему не учат Америку?

Заявление Президента Трампа о новой стратегии покорения космоса заставляет вспомнить предыдущий печальный опыт США на этой ниве.

Когда-то 1971 год ознаменовался рождением американской мечты – сделать полеты в космос простыми и доступными. В этом году управление НАСА закрыла программу освоения Луны. Начался период освоения космического пространства при помощи более легкой и доступной модели – программы космических челноков.Цель проста – использовать дорогое оборудование многократно, удешевить тем самым полеты в космос. Эксперимент стартовал успешно. Программа была одобрена и получила всеобщую поддержку. Спустя 15 лет (1986 г) произошла первая трагедия. Во время 25-го старта многоразового космического судна под названием «Челленжер» произошла техническая неисправность, и шаттл сгорел. Все люди на борту корабля погибли.В 2003 году шаттл «Колумбия» зашел в атмосферу. Связь с экипажем прервалась. Спустя несколько минут ЦУП получил сообщение о крушении судна. Прямую трансляцию катастрофы смотрели миллионы зрителей. Последовавшее расследование показало, что космическое управление не училось на своих ошибках. Затраты на полеты становились больше, а трагедии – значимее. Уже в 2011 году было принято решение и программа по использованию многоразовых космических шаттлов была закрыта. 40 лет, миллиарды долларов и жизни двух экипажей – и челноки были отправлены в музей.Что же ждет Америку в новом этапе освоения космоса? Управление НАСА оставила мысли о доступных полетах и отправит экспедиции на Марс и Луну? Время покажет.