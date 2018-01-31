Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | От полета к высадке: Ошибки ничему не учат Америку?

От полета к высадке: Ошибки ничему не учат Америку?

Вчера, 18:50
Заявление Президента Трампа о новой стратегии покорения космоса заставляет вспомнить предыдущий печальный опыт США на этой ниве.

От полета к высадке: Ошибки ничему не учат Америку?

 

Когда-то 1971 год ознаменовался рождением американской мечты – сделать полеты в космос простыми и доступными. В этом году управление НАСА закрыла программу освоения Луны. Начался период освоения космического пространства при помощи более легкой и доступной модели – программы космических челноков.

Цель проста – использовать дорогое оборудование многократно, удешевить тем самым полеты в космос. Эксперимент стартовал успешно. Программа была одобрена и получила всеобщую поддержку. Спустя 15 лет (1986 г) произошла первая трагедия. Во время 25-го старта многоразового космического судна под названием «Челленжер» произошла техническая неисправность, и шаттл сгорел. Все люди на борту корабля погибли.

В 2003 году шаттл «Колумбия» зашел в атмосферу. Связь с экипажем прервалась. Спустя несколько минут ЦУП получил сообщение о крушении судна. Прямую трансляцию катастрофы смотрели миллионы зрителей. Последовавшее расследование показало, что космическое управление не училось на своих ошибках. Затраты на полеты становились больше, а трагедии – значимее. Уже в 2011 году было принято решение и программа по использованию многоразовых космических шаттлов была закрыта. 40 лет, миллиарды долларов и жизни двух экипажей – и челноки были отправлены в музей.

Что же ждет Америку в новом этапе освоения космоса? Управление НАСА оставила мысли о доступных полетах и отправит экспедиции на Марс и Луну? Время покажет.
Новости по теме
Произведен успешный старт космического корабля «Союз ТМА-15М»
Произведен успешный старт космического корабля «Союз ТМА-15М»

Пилотируемый космический корабль «Союз ТМА-15М» в составе экипажа Антона Шкаплерова (Роскосмос), Саманты Кристофоретти (итальянка, астронавт ЕКА, бортинженер)

Старт российской программы освоения Луны отложен на два года
Старт российской программы освоения Луны отложен на два года

По словам представителя пресс-центра Роскосмоса, программа по сооружению станций на поверхности Луны откладывается на два года.

НАСА запустит на Марс космический шаттл
НАСА запустит на Марс космический шаттл

Американское космическое агентство НАСА готовится к запуску нового космического летательного аппарата под названием «Марвен», который должен будет

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости