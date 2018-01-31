Математики предложили новый метод определения авторства и стиля текста

Ученые из Санкт-Петербурга и Израиля проанализировали математическими методами известные произведения и предложили литературоведам новый способ определения авторства текстов.

Виктория Озерова

Математики Санкт-Петербургского государственного университета и факультета ОРТ при колледже имени Брауде, Израиль, совместно разработали новый литературоведческий метод Для исследования специалисты выбрали циклы книг Дж. Толкина, А. Азимова, Дж. Голсуори и других писателей. За единицу информации эксперты взяли текст одной печатной страницы и при помощи принципов работы с большими данными составили графики индивидуального стиля писателей. Уточняется, что исследование не охватило особенности лексики, интонации и ритма, а также частотность употребления оборотов.Математики считают, что алгоритм поможет литературоведам при определении автора текстов или особенностей стиля писателя в разные периоды творчества.