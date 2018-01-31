Ученые: У двух дружащих людей одинаковая мозговая активность

Ученые установили, что у двух людей которые тесно дружат друг с другом, похожие паттерны активности головного мозга.

Пелагея Лебединская

Профессора из Дартмутского колледжа сделали ряд исследований, в ходе которых установили, что люди не зависимо от возраста, национальности или разного пола, которые тесно дружат друг с другом, у их очень похожи паттерны активности головного мозга. То есть в друзей одинаковые взгляды, похожее мнение и общие интересы. За активность друзей отвечает верхняя часть темной доли головного мозга, а также миндалевидное тело и прилежащее ядро. Эксперты собираются и дальше продолжать исследовать этот интересный феномен.Напомним, что ранее ученые Дартмутского колледжа изучили и такой фактор, как лимит социальных связей человека.