Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Учёные получили чёткое изображение тёмной туманности Волка

Учёные получили чёткое изображение тёмной туманности Волка

Вчера, 23:30
Не смотря на то, что облако космической пыли под названием Lupus 3 находится в 600 световых годах от Голубой планеты, астрономы с помощью телескопа VLT Survey сумели получить невероятно чёткое его изображение в районе тёмной туманности Волка.

Учёные получили чёткое изображение тёмной туманности Волка

 

Астрономы заявили, что в тёмной туманности Волка создаются новые небесные светили, образуемые из масс пыли и газа колоссальных размеров. Заметим, что Lupus 3 выглядит как змея неправильной формы, отчётливо виднеющаяся из-за яркого света многочисленных звёзд, окружающей тёмную туманность. Под действием гравитации плотные глыбы туманности начинают сжиматься, что приводит к появлению протозвёзд и весьма молодых светил.

Учёные получили чёткое изображение тёмной туманности Волка

 

Две наиболее яркие звезды, находящиеся в центре снимка, были созданы из плотных слоёв данной тёмной туманности, а когда процесс создания небесного светила заканчивается, часть туманности разрушается, чтобы дать жизнь очередной звезде. Отметим, что данные светила, расположившиеся в центре фото, на столько молоды, что в них ещё не запустился процесс ядерного синтеза.
Александр Вест
Новости по теме
Астрономы заявили о переизбытке звезд в туманности Тарантула
Астрономы заявили о переизбытке звезд в туманности Тарантула

Звезд в туманности Тарантул оказалось больше, нежели ранее предполагали астрономы. 

Ученые показали снимки необычной туманности NGC 7009, напоминающей космический глаз
Ученые показали снимки необычной туманности NGC 7009, напоминающей космический глаз

Астрономы продемонстрировали новые снимки загадочной туманности NGC 7009, напоминающий Сатурн либо огромный космический глаз. Об этом рассказали в Европейской

Ученые проникли внутрь туманности «Ориона»
Ученые проникли внутрь туманности «Ориона»

Ученые проникли внутрь туманности «Ориона». Астрономы теперь обладают новыми фотографиями центральной части галактических «звездных яслей».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости