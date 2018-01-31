Учёные получили чёткое изображение тёмной туманности Волка

Не смотря на то, что облако космической пыли под названием Lupus 3 находится в 600 световых годах от Голубой планеты, астрономы с помощью телескопа VLT Survey сумели получить невероятно чёткое его изображение в районе тёмной туманности Волка.

Астрономы заявили, что в тёмной туманности Волка создаются новые небесные светили, образуемые из масс пыли и газа колоссальных размеров. Заметим, что Lupus 3 выглядит как змея неправильной формы, отчётливо виднеющаяся из-за яркого света многочисленных звёзд, окружающей тёмную туманность. Под действием гравитации плотные глыбы туманности начинают сжиматься, что приводит к появлению протозвёзд и весьма молодых светил.

Александр Вест

Две наиболее яркие звезды, находящиеся в центре снимка, были созданы из плотных слоёв данной тёмной туманности, а когда процесс создания небесного светила заканчивается, часть туманности разрушается, чтобы дать жизнь очередной звезде. Отметим, что данные светила, расположившиеся в центре фото, на столько молоды, что в них ещё не запустился процесс ядерного синтеза.