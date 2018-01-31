Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | В Китае детям пересадили клонированные уши

В Китае детям пересадили клонированные уши

Сегодня, 15:45
Китайские ученые смогли клонировать уши из клеток пациентов, нуждающихся в пересадке органа. Основой для нового органа служили клетки и образцы тканей детей.

В Китае детям пересадили клонированные уши

 

Клонированные уши пересадили детям с дефектами органов слуха. В ходе исследований специалисты смогли вырастить уши из биоматериала самих детей. Это практически на 100% исключает риск отторжения тканей, которое могло бы иметь метро при донорских материалах.

Первыми, кому пересадили клонированные слуховые органы, стали малыши с врожденной микротией. Страдающие этим недугом люди практически лишены нормальной ушной раковины. Она или деформирована, или вовсе не развита. Новые уши эксперты смогли вырастить с клеток хрящевой ткани. Организм пациента не стал отторгать родственный материал. С момента первой пересадки прошло уже два с половиной года. Отмечается, что пересаженное ухо нормально прижилось и не беспокоит маленького владельца.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Учёные смогли вырастить кишечник из стволовых клеток
Учёные смогли вырастить кишечник из стволовых клеток

Американские учёные сделали новое достижение. Им удалось вырастить целый кишечник из нескольких человеческих клеток.

Ученые из России разработали новый материал для тканей и органов
Ученые из России разработали новый материал для тканей и органов

Ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новый материал для выращивания человеческих тканей и органов. Инновационная технология

Ученым удалось вырастить человеческое ухо из стволовых клеток
Ученым удалось вырастить человеческое ухо из стволовых клеток

Недавно британские специалисты сообщили о своем новом открытии: им удалось вырастить ухо человека из стволовых клеток.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости