В Китае детям пересадили клонированные уши

Китайские ученые смогли клонировать уши из клеток пациентов, нуждающихся в пересадке органа. Основой для нового органа служили клетки и образцы тканей детей.

Дарья Светозарова

Клонированные уши пересадили детям с дефектами органов слуха. В ходе исследований специалисты смогли вырастить уши из биоматериала самих детей. Это практически на 100% исключает риск отторжения тканей, которое могло бы иметь метро при донорских материалах.Первыми, кому пересадили клонированные слуховые органы, стали малыши с врожденной микротией. Страдающие этим недугом люди практически лишены нормальной ушной раковины. Она или деформирована, или вовсе не развита. Новые уши эксперты смогли вырастить с клеток хрящевой ткани. Организм пациента не стал отторгать родственный материал. С момента первой пересадки прошло уже два с половиной года. Отмечается, что пересаженное ухо нормально прижилось и не беспокоит маленького владельца.