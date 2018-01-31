НЛО проиграл в прятки уфологам

Внеземной космолет, как отмечают жители Малайзии, где он и был замечен, был замечен над одним из главных шоссе одного из городов страны.
НЛО проиграл в прятки уфологамСегодня, 15:40
Во всемирной Сети в данный момент небывалую популярность приобрёл видеоролик, размещённый на видеохостинге YouTube, на котором запечатлён момент появления
В Сети пользователи разметили видео, на котором в небе Кентукки и Огайо очевидцы запечатлели НЛО в форме бабочки. Некоторые специалисты склоняются к тому, что
Житель сибирского города Кемерово на днях сумел заснять на видеокамеру падение неопознанного летающего объекта (НЛО). Впоследствии мужчина опубликовал