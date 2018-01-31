НЛО проиграл в прятки уфологам

Пользователи на просторах сети удивились видеоролику, на котором показана попытка неопознанного летающего объекта сыграть «в прятки» с Землей. По мнению зрителей, объект однозначно проиграл.

Некоторые эксперты в области околонаук сходятся на мнении, что увиденный в ролике объект, без сомнения, является кораблем инопланетных рас. Специалисты также заверяют, что человечество все еще не произвело ни одного летательного аппарата или же спутника соответствующей формы, у которого была бы такая возможность к пилотированию в облаках с такой непринужденностью, как у увиденного НЛО.

Свое мнение по этому поводу высказали также и те пользователи, которые смогли заметить, что увиденное может быть результатом обычного монтажа.

Внеземной космолет, как отмечают жители Малайзии, где он и был замечен, был замечен над одним из главных шоссе одного из городов страны.

Николай Офицеров