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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | НЛО проиграл в прятки уфологам

НЛО проиграл в прятки уфологам

Сегодня, 15:40
Пользователи на просторах сети удивились видеоролику, на котором показана попытка неопознанного летающего объекта сыграть «в прятки» с Землей. По мнению зрителей, объект однозначно проиграл.
 

НЛО проиграл в прятки уфологам

 

Некоторые эксперты в области околонаук сходятся на мнении, что увиденный в ролике объект, без сомнения, является кораблем инопланетных рас. Специалисты также заверяют, что человечество все еще не произвело ни одного летательного аппарата или же спутника соответствующей формы, у которого была бы такая возможность к пилотированию в облаках с такой непринужденностью, как у увиденного НЛО.
 
Свое мнение по этому поводу высказали также и те пользователи, которые смогли заметить, что увиденное может быть результатом обычного монтажа.
 

Внеземной космолет, как отмечают жители Малайзии, где он и был замечен, был замечен над одним из главных шоссе одного из городов страны.


Николай Офицеров
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