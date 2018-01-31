Уфологи выяснили, почему город в Юкатане является лучшим местом для НЛО

Уфологи выяснили, почему город в Юкатане является лучшим местом для НЛОСегодня, 15:34
В апреле месяце во время извержения вулкана Попокатепетль в Мексике в небе собрались десятки НЛО, чтобы понаблюдать за этим процессом. «Инопланетные корабли»
Местные жители на Ставрополье поделились фото НЛО которые оставили после себя таинственные знаки в небе. Граждане утверждают, что пришельцы появляются в
Иногда кажется, что поклонникам уфологии не требуется чего-то существенного для того, чтобы увидеть в небе НЛО или какой-либо другой объект инопланетных рас.