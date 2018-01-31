Уфологи выяснили, почему город в Юкатане является лучшим местом для НЛО

Эксперты в области инопланетных явлений назвали лучшее место для наблюдения НЛО. Таковым является городок Муна в штате Юкатан в Мексике.

Это небольшое поселение, где около 11 тысяч жителей, которые преимущественно являются потомками индейцев майя. Муна привлекает уфологов, потому что местные очень часто там видят НЛО, называя его «странными объектами в небе», как сообщает VladTime.

Одно из самых знаковых наблюдений имело место в 2004 году. Тогда, по словам целой группы очевидцев, некий объект приземлился на близлежащий известняковый провал, сеноту, где оставался в течении нескольких секунд, а после скрылся в небе, взлетев на очень высокой скорости. Поздние наблюдения подтверждают визиты НЛО в Муну, причём они появляются в этом месте даже среди бела дня. Характерно, что инопланетные космолёты двигаются достаточно низко над землёй, а потом быстро пропадают.

Ирина Летинская