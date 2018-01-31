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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Уфологи выяснили, почему город в Юкатане является лучшим местом для НЛО

Уфологи выяснили, почему город в Юкатане является лучшим местом для НЛО

Сегодня, 15:34
Эксперты в области инопланетных явлений назвали лучшее место для наблюдения НЛО. Таковым является городок Муна в штате Юкатан в Мексике.

Уфологи выяснили, почему город в Юкатане является лучшим местом для НЛО

 

Это небольшое поселение, где около 11 тысяч жителей, которые преимущественно являются потомками индейцев майя. Муна привлекает уфологов, потому что местные очень часто там видят НЛО, называя его «странными объектами в небе», как сообщает VladTime.

Одно из самых знаковых наблюдений имело место в 2004 году. Тогда, по словам целой группы очевидцев, некий объект приземлился на близлежащий известняковый провал, сеноту, где оставался в течении нескольких секунд, а после скрылся в небе, взлетев на очень высокой скорости. Поздние наблюдения подтверждают визиты НЛО в Муну, причём они появляются в этом месте даже среди бела дня. Характерно, что инопланетные космолёты двигаются достаточно низко над землёй, а потом быстро пропадают.

Ирина Летинская
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