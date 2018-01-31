Конец химиотерапии?: Ученые нашли новый метод лечения рака

Британские ученые из Салфордского университета заявили про уникальное открытие, которое делает лечение рака возможным без токсической химиотерапии. Об этом сообщает издание VistaNews.

Светлана Славянская

Группа исследователей во главе с профессором Майклом Лисанти сообщили, что размножение раковых клеток можно остановить путем блокировки витамина B2, который не будет поступать в злокачественные клетки, что и вызовет их отмирание. Ученые заявили, что если блокировать витамин В2, также известный как рибофлавин, то в раковых клетках появится витаминная недостаточность.Данный метод остановки рака является совершенно нетоксичным, по сравнению с опасной химиотерапией, которой сегодня подвергают всех пациентов с онкологией. Лисанти отметил, что открытие является очень важным, учитывая острую потребность в нетоксичных методах лечения рака и серьезных побочных эффектах традиционной химиотерапии.