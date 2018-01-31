Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Конец химиотерапии?: Ученые нашли новый метод лечения рака

Конец химиотерапии?: Ученые нашли новый метод лечения рака

Вчера, 18:00
Британские ученые из Салфордского университета заявили про уникальное открытие, которое делает лечение рака возможным без токсической химиотерапии. Об этом сообщает издание VistaNews.

Конец химиотерапии?: Ученые нашли новый метод лечения рака

 

Группа исследователей во главе с профессором Майклом Лисанти сообщили, что размножение раковых клеток можно остановить путем блокировки витамина B2, который не будет поступать в злокачественные клетки, что и вызовет их отмирание. Ученые заявили, что если блокировать витамин В2, также известный как рибофлавин, то в раковых клетках появится витаминная недостаточность.

Данный метод остановки рака является совершенно нетоксичным, по сравнению с опасной химиотерапией, которой сегодня подвергают всех пациентов с онкологией. Лисанти отметил, что открытие является очень важным, учитывая острую потребность в нетоксичных методах лечения рака и серьезных побочных эффектах традиционной химиотерапии.
Светлана Славянская
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