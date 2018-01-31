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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Биологи узнали секрет долголетия голого землекопа

Биологи узнали секрет долголетия голого землекопа

Вчера, 22:20
Группа ученых из лаборатории Calico раскрыла секрет долголетия землекопа. Оказалось, что писк смерти у данных грызунов с возрастом не увеличивается, а отличие от других млекопитающих.

Биологи узнали секрет долголетия голого землекопа

 

Компания Google учредила лабораторию Calico для исследования долголетия. Группа экспертов под руководством Рошель Баффенштейн изучала голых землекопов на протяжении за лет. За это время ученым удалось исследовать более трех тысяч особей. В результате специалисты установили, что половой зрелости голые землекопы достигают в шесть месяцев, а продолжительность их жизни должна составлять шесть лет. При этом некоторые особи проживали более 30 лет, а в возрасте, превышающем половую зрелость в 20 раз, риск смерти животных не увеличивался.

Ученые выяснили, что у голого землекопа риск умереть составляет 1:10000. Специалисты уверены, что дальнейшие исследования данного феномена помогут узнать больше о механизме долголетия.
Виктория Озерова
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