На поверхности Марса обнаружено три изображения человеческого лица

На последних снимках сделанных спутником с поверхности планеты Марс, ученые обнаружили три изображения человеческих лиц. Это еще раз утверждает о возможном существовании инопланетных рас.

Знаменитый ученый уфолог Скот Уоринг, который расследует существование инопланетных рас, разглядел на последних снимках планеты Марс человеческие лица. Как описал Уоринг снимки, то на первом изображении лицо очень похоже на внешность сказочного тролля. На втором – изображена морда медведя без шерстяного покрова. Третье изображение Скот описал как лицо настоящей Земной женщины, оно очень схоже с египетской царицей Нефертити.

Пелагея Лебединская

Отметим, что на снимках ранее сделанных с поверхности планеты Марс, уже неоднократно рассматривали различные фигуры, которые толкают на размышление о возможном существовании инопланетных цивилизация.