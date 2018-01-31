Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | На поверхности Марса обнаружено три изображения человеческого лица

На поверхности Марса обнаружено три изображения человеческого лица

Вчера, 21:20
На последних снимках сделанных спутником с поверхности планеты Марс, ученые обнаружили три изображения человеческих лиц. Это еще раз утверждает о возможном существовании инопланетных рас.

На поверхности Марса обнаружено три изображения человеческого лица

 

Знаменитый ученый уфолог Скот Уоринг, который расследует существование инопланетных рас, разглядел на последних снимках планеты Марс человеческие лица. Как описал Уоринг снимки, то на первом изображении лицо очень похоже на внешность сказочного тролля. На втором – изображена морда медведя без шерстяного покрова. Третье изображение Скот описал как лицо настоящей Земной женщины, оно очень схоже с египетской царицей Нефертити.

На поверхности Марса обнаружено три изображения человеческого лица

 

Отметим, что на снимках ранее сделанных с поверхности планеты Марс, уже неоднократно рассматривали различные фигуры, которые толкают на размышление о возможном существовании инопланетных цивилизация.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Уфолог Уоринг нашёл на Марсе бутылку и скульптуру крокодила
Уфолог Уоринг нашёл на Марсе бутылку и скульптуру крокодила

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг нашёл на Марсе бутылку и фигуру, напоминающую скульптуру крокодила. Учёный обнаружил их на снимках, сделанных марсоходом Spirit.

Уфологи: С Луны на Марс прилетел светящийся НЛО
Уфологи: С Луны на Марс прилетел светящийся НЛО

По словам уфологов, на снимках Красной планеты, сделанных NASA, был зафиксирован светящийся НЛО, прилетевший с Луны.

Русские блогеры начинают поиски «Марс-6»
Русские блогеры начинают поиски «Марс-6»

Русских пользователей интернет-блогов просят о помощи в поисках на сделанных снимках Марса советского спутника «Марс-6», связь с которым прервалась в процессе

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости