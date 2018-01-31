В Хакасии обнаружили игрушки возрастом в несколько тысяч лет

Образец доисторической игрушки, которая, по мнению экспертов, относится к бронзовому веку была найдена экспертами из Санкт-Петербурга в ходе проводимой в Хакасии экспедиции, названной Саянской.

История находки в буквальном смысле имеет многовековую историю, ведь, по словам экспертов, игрушке более четырех с половиной тысяч лет. Данные фигурки археологи из Петербурга смогли обнаружить в ходе раскопок могильников дальних родственников американских индейцев. Игрушка представляет собой голову женщины из стеатита или так называемого «мыльного камня».

Ученые поразились тому, насколько детально отнеслись к игрушке. Можно увидеть ресницы, височные кольца и многое другое. Вторая игрушка это голова животного, высеченная из рога. Скорее всего, это собака или же лошадь.

Туловище предполагаемого зверя сделано достаточно современной даже на сегодняшний день техникой, которая используется при создании тряпичных игрушек с фарфоровыми лицами. Несмотря на достаточно высокий уровень исполнения предметов, археологи уверены в том, что игрушки сделали для ребенка из самой простой семьи. Судьба самого владельца обнаруженных игрушек, однако установлена не была.

Тем не менее, известно, что относился он к людям смешанного европеоидно-монголоидного типа, которые обитали на просторах степей. Занимались они, прежде всего, рыбалкой, охотой и скотоводством.

Николай Офицеров