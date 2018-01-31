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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Космонавт Александр Мисуркин сыграл в теннис водяной каплей

Космонавт Александр Мисуркин сыграл в теннис водяной каплей

Сегодня, 12:55
Российский астронавт Александр Мисуркин опубликовал на просторах YouTube ролик, в котором он показал, что для игры в теннис необязательно иметь мяч и ракетку, ведь в космосе для этого может подойти и обычная водяная капля. Прошла игра в рамках эксперимента с водой, а также статическим электричеством.
 

Космонавт Александр Мисуркин сыграл в теннис водяной каплей

 

Исследователь решил изначально проверить, каким же образом у людей получается контролировать движение жидкости в невесомом состоянии. Он создал каплю воды и показал, каким образом она себя ведет во время попадания на зеркало или же к плоскости с водоотталкивающим покрытием. Водяной шар в первом случае прилип к поверхности, а уже во втором он стал отскакивать. Сразу после этого космонавт решил показать, что с водой в таком состоянии можно играть в теннис.
 
Мисуркин, однако, на достигнутом останавливаться не стал и решил продолжать. Он создал особое электрическое поле при помощи пластиковой коктейльной трубочки, а также обычного листа бумаги. Он показал, каким образом может производится действие на воду и шарики пенопласта.
 
Публику в комментариях восхитила изобретательность астронавтов, они тут же начали нахваливать их и отмечать, что с такими, как Мисуркин отечественная космическая сфера всегда будет наиболее востребованной.

Николай Офицеров
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