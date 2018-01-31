Шкаплеров выйдет в открытый космос

Астронавты России, каковы располагаются в данный момент на космическом борту МКС, 2 февраля выйдут в открытый космос.

Пелагея Лебединская

По предварительным данным астронавты Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин, каковы в данный момент пребывают на космической станции, 2 февраля выйдут в космическое пространство. Они будут проводить ремонтные работы на наружной поверхности космической станции. Им нужно установить вспомогательный электро-блок для улучшения связи с экспертами Центра полетов. Также сделают фотоснимки станции с ее поверхностью и возьмут из нее научные материалы. На проведение ремонтных работ космонавтам выделено всего лишь шесть часов, и за всем происходящим будут непрестанно наблюдать специалисты NASA. Трансляция работы Российских космонавтов будет показана по телевидению в прямом эфире во многий странах мира.Отметим, что Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров довольно опытные астронавты в области космического пространства. Мисуркин будет выходить уже в четвертый раз в открытый космос, а Шкаплеров – во второй.