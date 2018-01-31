Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Шкаплеров выйдет в открытый космос

Шкаплеров выйдет в открытый космос

Сегодня, 12:45
Астронавты России, каковы располагаются в данный момент на космическом борту МКС, 2 февраля выйдут в открытый космос.

Шкаплеров выйдет в открытый космос

 

По предварительным данным астронавты Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин, каковы в данный момент пребывают на космической станции, 2 февраля выйдут в космическое пространство. Они будут проводить ремонтные работы на наружной поверхности космической станции. Им нужно установить вспомогательный электро-блок для улучшения связи с экспертами Центра полетов. Также сделают фотоснимки станции с ее поверхностью и возьмут из нее научные материалы. На проведение ремонтных работ космонавтам выделено всего лишь шесть часов, и за всем происходящим будут непрестанно наблюдать специалисты NASA. Трансляция работы Российских космонавтов будет показана по телевидению в прямом эфире во многий странах мира.

Отметим, что Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров довольно опытные астронавты в области космического пространства. Мисуркин будет выходить уже в четвертый раз в открытый космос, а Шкаплеров – во второй.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Астронавты МКС в январе дважды выйдут в открытый космос
Астронавты МКС в январе дважды выйдут в открытый космос

В соответствии с американской программой астронавты с международной космической станции дважды посетят открытый космос в текущем месяце. 23 и 29 числа

Российские космонавты Шкаплеров и Мисуркин признаны годными к полёту
Российские космонавты Шкаплеров и Мисуркин признаны годными к полёту

Двух отечественных космонавтов Шкаплерова и Мисуркина признали годными к полёту. Соответствующее заявление опубликовала медкомиссия, занимающаяся оценкой

Астронавты NASA выйдут в открытый космос 30 марта
Астронавты NASA выйдут в открытый космос 30 марта

Представители компании NASA официально заявили, что 30 марта очередные астронавты отправятся в открытый космос. Портал "ТАСС" сообщил об этой новости.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости