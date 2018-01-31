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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | «Голубая луна» вынудит NASA отключить искусственный спутник Луны

«Голубая луна» вынудит NASA отключить искусственный спутник Луны

Сегодня, 12:40
В американском Космическом агентстве столкнулись с необходимостью отключить собственный искусственный спутник Луны. Она возникла из редкого сочетания двух астрономических явлений: суперлуния или «голубой луны» и полного лунного затмения.

«Голубая луна» вынудит NASA отключить искусственный спутник Луны

 

Аппаратура Lunar Reconnaissance Orbite, являющаяся частью автоматической межпланетной станции NASA, отключится 31 января текущего года. Отмечается, что аппарат работает на солнечных батареях, однако когда естественный спутник Земли становится между планетой-сюзереном и Солнцем, устройство приходится переводить на питание от аккумулятора.

В Космическом агентстве рассказывают, что использовали двигатель для того, чтобы разместить аппарат в максимально удачной позиции для того, чтобы как можно дольше продержать спутник в светлой зоне. Ной Петро, специалист из NASA, объяснил, что отключение аппарата является дополнительной страховочной мерой, позволяющей обезопасить зонд. Перед заходом в теневую зону все части спутника нагреют дополнительно, что снизит прогнозируемую нагрузку. Примечательно, что предыдущие затмения не вынуждали ученых отключать зонды – те продолжали функционировать и осуществлять сбор данных.
Дарья Светозарова
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