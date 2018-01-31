«Голубая луна» вынудит NASA отключить искусственный спутник Луны

В американском Космическом агентстве столкнулись с необходимостью отключить собственный искусственный спутник Луны. Она возникла из редкого сочетания двух астрономических явлений: суперлуния или «голубой луны» и полного лунного затмения.

Дарья Светозарова

Аппаратура Lunar Reconnaissance Orbite, являющаяся частью автоматической межпланетной станции NASA, отключится 31 января текущего года. Отмечается, что аппарат работает на солнечных батареях, однако когда естественный спутник Земли становится между планетой-сюзереном и Солнцем, устройство приходится переводить на питание от аккумулятора.В Космическом агентстве рассказывают, что использовали двигатель для того, чтобы разместить аппарат в максимально удачной позиции для того, чтобы как можно дольше продержать спутник в светлой зоне. Ной Петро, специалист из NASA, объяснил, что отключение аппарата является дополнительной страховочной мерой, позволяющей обезопасить зонд. Перед заходом в теневую зону все части спутника нагреют дополнительно, что снизит прогнозируемую нагрузку. Примечательно, что предыдущие затмения не вынуждали ученых отключать зонды – те продолжали функционировать и осуществлять сбор данных.