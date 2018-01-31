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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Ученые создали сверхпрочный сплав алюминия

Ученые создали сверхпрочный сплав алюминия

Сегодня, 12:23
Ученые в ходе исследований изменили кристаллическую структуру алюминия, из-за чего теперь металл будет прочнее стали и не подвергаться коррозии.

Ученые создали сверхпрочный сплав алюминия

 

Ученым из Университета Пердью в ходе эксперимента над сплавом алюминия, удалось изменить его кристаллическую структуру, и изготовили новый сверхпрочный металл. Этот сплав по прочности не будет уступать даже стали. Новый алюминий может стать передовой технологией в мире, он очень прочный и не поддается воздействию коррозии. Этот металл может быть запущен в мировое производство для создания антикоррозийных покрытий, которые будут применяться в широком масштабе по всему миру.

Отметим, что такое исследование стало большой находкой для науки, им уже заинтересовались многие эксперты разных стран мира.
Пелагея Лебединская
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