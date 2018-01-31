Мистическое место: В США остров принял форму демонического лица

Недавние изображения со спутника Google Maps шокировало, как местных жителей, так и интернет-пользователей. Дело в том, что небольшой американский остров Бейнбридж внезапно принял форму черепа демонического лица и теперь это место является мистическим.

Небольшой остров Бейнбридж в северо-западном порту Мэдисон-роуд возле Западного порта Мэдисон шокировал местных жителей, которые увидели, как он выглядит с большой высоты. Спутники Google Maps зафиксировали, что остров в пруду имеет демонический образ, у которого можно заметить четкие линии лица, глаз и рта.

Светлана Славянская

Однако если приблизить изображения острова четко видно, что ужасающая форма «черепа» получилась в результате густой листвы. Местные жители все равно продолжают считать остров Бейнбридж мистическим местом, а туристы приходят туда, чтобы увидеть призраков.