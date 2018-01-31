Ученые рассказали о последствиях черепно-мозговых травм

Ученые из Швеции установили, что черепно-мозговая травма, может дать о себе знать и через 30 лет после ее получения. Последствия травмы в преклонном возрасте стать причиной развития болезни слабоумия.

Пелагея Лебединская

Профессора из Университета Умео в Швейцарии сделали ряд исследований, в ходе которых доказали, что даже через 30 лет после получения черепно-мозговой травмы у человека начинает развиваться болезнь слабоумие. Эксперты также установили, что по прошествии одного года после получения такой травмы риск заболевания слабоумия возрастает в 3,5-4 раза. После риск заболеть слабоумием увеличивается вдвое.Отметим, что болезнь слабоумия также может начать развиваться у людей, которые чрезмерно употребляют алкоголь и переносят частые депрессии.