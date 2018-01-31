Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

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Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

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От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Ученые рассказали о последствиях черепно-мозговых травм

Ученые рассказали о последствиях черепно-мозговых травм

Сегодня, 12:17
Ученые из Швеции установили, что черепно-мозговая травма, может дать о себе знать и через 30 лет после ее получения. Последствия травмы в преклонном возрасте стать причиной развития болезни слабоумия.

Ученые рассказали о последствиях черепно-мозговых травм

 

Профессора из Университета Умео в Швейцарии сделали ряд исследований, в ходе которых доказали, что даже через 30 лет после получения черепно-мозговой травмы у человека начинает развиваться болезнь слабоумие. Эксперты также установили, что по прошествии одного года после получения такой травмы риск заболевания слабоумия возрастает в 3,5-4 раза. После риск заболеть слабоумием увеличивается вдвое.

Отметим, что болезнь слабоумия также может начать развиваться у людей, которые чрезмерно употребляют алкоголь и переносят частые депрессии.
Пелагея Лебединская
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