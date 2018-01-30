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| | Подкисление океана пагубно влияет на коралловые рифы

Подкисление океана пагубно влияет на коралловые рифы

Вчера, 22:55
Подкисление океана с каждым годом растет и затрудняет развитие коралловых рифов. Ученые делают прогнозы к 2100 году.

Подкисление океана пагубно влияет на коралловые рифы

 

Экосистема коралловых рифов подвергается опасности из-за глобальных изменений климата планеты. Ученые из Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI) провели исследование, в результате которого было обнаружено, что подкисление океанических вод усложняет рост и уплотнение коралловых скелетов.

Климатические изменения, повышение уровня моря и значительное потепление во всех частях океана мешают естественному развитию коралловых рифов, ведь данное морское животное тянется к Солнцу, поэтому требует уплотнения, которое становиться все менее возможным для него. Но потепление в море вызывает лишь отбеливание коралла, а подкисление является более разрушительным и трудно определяемым.

По прогнозам ученых уже к 2100 году плотность рифов в районе Кораллового треугольника сократиться до 20%, а в Карибском бассейне, Красном море и в стороне Гавайских островов ситуация будет немного лучше, уплотнения снизятся на 10%.
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