На Дальнем Востоке усилят систему ГЛОНАСС радиотелескопом

Российская Глобальная спутниковая навигационная система (ГЛОНАСС) будет усилена благодаря парному радиотелескопу, который построят в Уссурийской обсерватории. Телескоп может работать в четвертом элементе системы «Квазар».

Александр Ипатов, являющийся руководителем Института прикладной астрономии РАН, сообщил о планах объединения на год с астрофизической обсерваторией в Уссурийске. Благодаря объединению в обсерватории будет построен парный радиотелескоп, который поможет усилить точность Глобальной спутниковой навигационной системы (ГЛОНАСС).Телескоп, который будет работать в системе «Квазар», увеличит точность определения времени в мире, а именно от этого зависит точность ГЛОНАСС. Строительство предполагают начать после 2020 года, после окончательного утверждения данного решения. Обсерваторию в Уссурийске выбрали из-за ее отдаленного расположения от других построенных телескопов, а также из-за того, что к ней подведены высокоскоростные оптоволоконные линии связи.