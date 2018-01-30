Вегетарианская пища помогла пандам лучше чувствовать горький вкус

Несколько миллионов лет назад большая и красная панды, которые относятся к классу хищников, перешли на вегетарианскую пищу. Именно это помогло животным лучше чувствовать горький вкус и распознавать токсичные растения, считают ученые.

Виктория Озерова

Китайские биологи проанализировали эволюцию вкусовых рецепторов большой и красной панды. Около семи миллионов лет назад данные животные были хищниками, об этом говорят зубы и пищеварительная система, но в процессе конвергентной эволюции питание их изменилось. Ранее ученые расшифровали геномы двух видов, теперь проследили за изменениями вкусовых рецепторов. Экспертам удалось доказать, что панды стали лучше чувствовать горький вкус. Для этого ученые изучили разнообразие генов TAS2R данных видов, полярного медведя, волка, тигра и гепарда.Выяснилось, что у панд имеется 16 генов из этой группы, а других хищников – от 10 до 14. При этом некоторые гены панд мутировали для лучшего различия горькой пищи.