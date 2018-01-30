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| | Ученые назвали глубокий сон хорошей профилактикой от гриппа

Ученые назвали глубокий сон хорошей профилактикой от гриппа

Вчера, 20:51
Согласно исследованиями ученых, глубокий сон способен предохранить организм человека от сезонного заболевания гриппом. В то же время, хронический недостаток сна ведет к сбоям в иммунной системе и ослаблению ее работы.

Ученые назвали глубокий сон хорошей профилактикой от гриппа

 

Специалисты по вопросам сна информируют, что нормальный сон является такой необходимостью здорового организма в период противостояния сезонным вспышкам гриппа, как и потребность к частому мытью рук с мылом. Ученые считают, что ежедневно сну нужно выделять не менее семи, а лучше восемь часов.

Особенно полезен глубокий сон, во время которого происходит своеобразная «перезагрузка» иммунной системы. Во время этого происходит процесс уничтожения тех вредоносных вирусов, которые смогли проникнуть в тело человека.

По данным ученых, люди, переживающие недостаток сна, оказываются одними из первых жертв сезонных эпидемий гриппа, так как их иммунитет не работает должным образом. Проще говоря, чтобы не болеть, нужно заниматься своим сном.
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