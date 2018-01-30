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| | Уникальную шахматную фигуру XIII века обнаружили в Норвегии

Уникальную шахматную фигуру XIII века обнаружили в Норвегии

Вчера, 20:32
Археологи провели раскопки древнего дома на юге Норвегии. В ходе работ была обнаружена уникальная фигура арабских шахмат, датируемая XIII веком. О находке проинформировали в Норвежском институте исследования культурного наследия.

Уникальную шахматную фигуру XIII века обнаружили в Норвегии

 

В городе Тенсберге ученые провели раскопки жилища XIII века. Археологам удалось обнаружить хорошо сохранившуюся фигуру арабских шахмат. Эта находка стала первой подобного рода, обнаруженной в древнем городе. Отмечается, что фигура сделана из оленьего рога и богато украшена в арабском стиле. Она имеет форму цилиндра с выступом в виде носа. Внутри, по предположениям ученых, был металлический стержень, придающий фигуре устойчивость. На ней вырезаны круги и точки, характерные для арабской культуры. Высота фигуры 30 миллиметров, а ширина – 26. Возраст древней шахматы около 800 лет.

Исследователи так и не выяснили, какую именно фигуру шахмат они обнаружили. Большинство ученых склоняется к мнению, что это конь.
Виктория Озерова
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