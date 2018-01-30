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| | Дмитрий Рогозин рассказал о нескольких проектах, связанных с роботами

Дмитрий Рогозин рассказал о нескольких проектах, связанных с роботами

Вчера, 19:14
Вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал о государственных проектах, в которых фигурантами являются роботы. Они связаны со «спящими» роботами и человекоподобными для выполнения различных операций в космосе.

Дмитрий Рогозин рассказал о нескольких проектах, связанных с роботами

 

«Спящими» российскими роботами назвали технику, которая начинает функционировать в случае обнаружения противника. Применять ли оружие в данном случае – решает лишь человек. Рогозин добавляет, что данное оборудование поможет в охране границ российского государства.

Также для проделывания различных, опасных для человека, операций в открытом космосе РКК «Энергия» занимается разработкой роботов F.E.D.O.R., предназначенных для замены экипажа нового российского космического корабля «Федерация». Вице-премьер уточняет, что роботы человекоподобны и будут способны повторять все движения человека, а управление будет совершаться непосредственно с Земли.

Эксплуатация корабля «Федерация» будет осуществляться в 2021 году, а испытывать роботов планируют в 2022-м.
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