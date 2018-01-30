Дмитрий Рогозин рассказал о нескольких проектах, связанных с роботами

Вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал о государственных проектах, в которых фигурантами являются роботы. Они связаны со «спящими» роботами и человекоподобными для выполнения различных операций в космосе.

«Спящими» российскими роботами назвали технику, которая начинает функционировать в случае обнаружения противника. Применять ли оружие в данном случае – решает лишь человек. Рогозин добавляет, что данное оборудование поможет в охране границ российского государства.Также для проделывания различных, опасных для человека, операций в открытом космосе РКК «Энергия» занимается разработкой роботов F.E.D.O.R., предназначенных для замены экипажа нового российского космического корабля «Федерация». Вице-премьер уточняет, что роботы человекоподобны и будут способны повторять все движения человека, а управление будет совершаться непосредственно с Земли.Эксплуатация корабля «Федерация» будет осуществляться в 2021 году, а испытывать роботов планируют в 2022-м.