Эксперты раскрыли тайны прихода Гитлера к власти

Эксперты выяснили каким образом Адольф Гитлер получил должность рейхсканцлера в 1933 году в Германии. К началу своего правления лидер нацисткой партии не имел ни карьеры в политике, ни германского гражданства, ни образования.

В конце января 1933 года в Германии произошла смена рейхсканцлера – к власти пришел лидер нацисткой партии Адольф Гитлер. Специалисты выяснили, какие условия способствовали установлению власти националистов Германии.Нестабильность в Веймарской республики, созданной на территории современной Германии после поражения в Первой мировой войне, способствовала росту как правых, так и левых политических течений. Среди них была созданная Гитлером Национал-социалистическая партия рабочих. Однако, после неудачной попытки политического переворота в 1923, эта партия набрала не более 3% голосов на выборах в 1924 году и 2,3% в 1928.Обнищание немцев из-за экономического кризиса во время Великой депрессии и способствовало росту популярности радикалов – партия во главе с Гитлером в 1930 году получила 18,3% голосов на выборах в НСДАП. На выборах рейхпрезидента в 1932 году Гитлер занимает второе место в первом туре с 30% голосов и во втором с 37%, таким образом получив место в правительстве. 28 января 1933 года лидер нацисткой партии назначается рейхканцлером.