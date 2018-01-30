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| | Ученые рассказали о симптомах развития рака шейки матки

Ученые рассказали о симптомах развития рака шейки матки

Вчера, 17:53
Стали известны симптомы, которые указывают на развитие рака шейки матки. Это нерегулярное кровотечение, непонятная потеря массы, боль в ногах и другое.

Ученые рассказали о симптомах развития рака шейки матки

 

Такая болезнь как рак шейки матки поражает многих женщин мира. На планете каждый год фиксируют до 500 000 эпизодов новых моментов заболевания этим видом онкологии, около 240 тысяч человек умирают от этого. Медики пытаются изменить ситуацию в лучшую сторону, в том числе, при помощи скрининга. Чем лучше знать о симптомах недуга, тем больше шансов выздороветь.

Одним из ранних симптомов появления рака шейки матки является нерегулярное кровотечение. Оно происходит, когда раковые клетки формируются на ткани ниже шейки матки. Боль во время интимных занятий также говорит, что в теле женщины появился смертоносная опухоль. Непонятная потеря веса и отсутствие желания питаться указывают на симптомы многих раковых недугов, включая и рак шейки матки. Особенно это показательно, если потеря массы сохраняется, независимо от того, сколько есть пациент.
Никита Готский
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