Нимфомания, фригидность и мигрень. Ученые установили, что секс после 70 лет - это норма

В обществе бытует мнение, что чем старше становится человек, тем пассивнее становится и образ его жизни, но это далеко не так. Исследования, а также множественные опросы показали, что пенсионный возраст не является приговором, и касается это в большей степени интимной жизни.

Анна Лисичкина

В первую очередь, специалисты поспешили открыть небольшой секрет, и речь идет о болях, а также некотором дискомфорте. Все привыкли списывать отсутствие желания заниматься сексом у женщин на головную боль, возникла даже соответствующая поговорка. Но медики подчеркнули, что 60% человек, страдающих от мигрени, сообщали об улучшении самочувствия именно после интимной близости. Как оказалось, данный процесс вырабатывает в человеческом организме нужное количество эндорфина, что способствует улучшению состояния здоровья.Также стало известно, что желание пропадает у тех людей, которые имеют недостаток холестерина в крови. Так и вышло, что опасным является не только переизбыток данного вещества, ведь его малое количество не позволяет выработать нужное число половых гормонов, вследствие чего секса человек не хочет по непонятным для него причинам, а настроение медленно падает, вводя в депрессию.По этому поводу заговорили и другие ученые, которые попытались приписать чрезмерное сексуальное желание к патологиям. Исследователи считают, что по-другому объяснить нездоровое желание заниматься любовью просто невозможно, однако другие эксперты поспешили отметить, что в случае подобной классификации большинство насильников сможет избежать наказания, ссылаясь на свою болезнь. Однако, есть и проблемы, связанные с абсолютным нежеланием, и медики уже знают, как лечить таких пациентов. Ученые выяснили, что определенный гормон кисспептин может провоцировать сексуальное влечение, и разработка препаратов на его основе вскоре стартует.Ученые поспешили развеять и тот стереотип, что в старости секса у людей нет и вовсе, а в этом им помогли респонденты. Судя по опросу, пары в возрасте около 70 лет имеют половую близость с партнерами достаточно часто – около двух раз в месяц, и некоторые участники опроса сообщили, что нередко целуются со своими избранниками, а также предоставляют партнеру интимные ласки различного характера. Выяснилось, что основными проблемами у данной категории людей стали низкая степень возбуждаемости, а также импотенция, но и с этим респонденты пытаются бороться, разрушая все стереотипы.Другие исследования открыли занавес женских фантазий, и стало понятно, что дамам надоели стандартные места для занятий сексом, в частности, речь идет о кровати. Опрос показал, что многие барышни мечтают заняться любовью с партнером в общественном месте, а также на пляже либо в офисе. Практика показывает, что офисные работники вовсю пользуются таким преимуществом, и многие сотрудники серьезных предприятий занимаются сексом прямо на рабочем месте.