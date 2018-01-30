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| | Атлантида найдена?: Ученые обнаружили в Тихом океане гигантскую пирамиду

Атлантида найдена?: Ученые обнаружили в Тихом океане гигантскую пирамиду

Вчера, 16:55
При помощи Google Earth ученые смогли на дне Тихого океана обнаружить гигантскую пирамиду, которая, по предварительным данным, может достигать 14 километров. Археологи утверждают, что древняя пирамида может стать ключом к поиску мифологического государства Атлантида.

Атлантида найдена?: Ученые обнаружили в Тихом океане гигантскую пирамиду

 

Открытие было сделано аргентинцем Марсело Игазуста, который на видео Google Earth смог разглядеть на дне Тихого океана к западу от Мексики огромную пирамиду. По предварительным данным, найденная структура может достигать от 14 до 18 километров. Ученые предположили, что находка может стать ключом к разгадке древнего затонувшего государства Атлантиды.

 

Известный уфолог Скотт Уоринг утверждает, что находка может символизировать древнюю цивилизацию или даже нечто инопланетное: «Даже если это не НЛО, который приземлился в океане, это монументальное открытие. Люди никогда не могли построить такую конструкцию. Только инопланетяне могли бы сделать подобную массивную структуру и, возможно, они жили в Атлантиде».
Светлана Славянская
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