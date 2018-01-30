Атлантида найдена?: Ученые обнаружили в Тихом океане гигантскую пирамиду

При помощи Google Earth ученые смогли на дне Тихого океана обнаружить гигантскую пирамиду, которая, по предварительным данным, может достигать 14 километров. Археологи утверждают, что древняя пирамида может стать ключом к поиску мифологического государства Атлантида.

Открытие было сделано аргентинцем Марсело Игазуста, который на видео Google Earth смог разглядеть на дне Тихого океана к западу от Мексики огромную пирамиду. По предварительным данным, найденная структура может достигать от 14 до 18 километров. Ученые предположили, что находка может стать ключом к разгадке древнего затонувшего государства Атлантиды.

Светлана Славянская

Известный уфолог Скотт Уоринг утверждает, что находка может символизировать древнюю цивилизацию или даже нечто инопланетное: «Даже если это не НЛО, который приземлился в океане, это монументальное открытие. Люди никогда не могли построить такую конструкцию. Только инопланетяне могли бы сделать подобную массивную структуру и, возможно, они жили в Атлантиде».