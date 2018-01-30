Косметологи сообщили о пользе ботокса

Инъекции ботокса могут снижать выработку кожного сала и устраняют жирный блеск на подбородке, на носу и лбу над бровями. По данным американских врачей, такого метода избавления от жирности и блеска нет в нормативах FDA. Также ими выяснилось, что все это является обычным побочным эффектом во время инъекции, прописанных для борьбы с морщинами. Помимо того, стоит отметить, что у людей сокращается потливость в данных областях, так как мышцы лица не функционируют из-за работы инъекции, они не могут снижаться и не стимулируют потовые и сальные железы производить секрет.
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