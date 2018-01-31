В МГУ создали механизм распознавания сигналов из космоса

Как рассказали ученые, новое программное обеспечение даст возможность определять происхождение полученных сигналов, отражающихся от изучаемых планет в итоге посылания электромагнитного излучения. Эти сведения помогут определить рельеф поверхности, а также и происхождение самого объекта.
При помощи своего изобретения российские физик собираются обследовать Юпитер, Марс и Луну. В результате проведенных работ специалисты продемонстрируют полнейшую характеристику вероятного существования жизни вне пределов Земли.