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| | В МГУ создали механизм распознавания сигналов из космоса

В МГУ создали механизм распознавания сигналов из космоса

Сегодня, 03:30
В России создали алгоритм распознавания сигналов из космического пространства. Научной работой занимались физики МГУ.

В МГУ создали механизм распознавания сигналов из космоса

 

Как рассказали ученые, новое программное обеспечение даст возможность определять происхождение полученных сигналов, отражающихся от изучаемых планет в итоге посылания электромагнитного излучения. Эти сведения помогут определить рельеф поверхности, а также и происхождение самого объекта.

При помощи своего изобретения российские физик собираются обследовать Юпитер, Марс и Луну. В результате проведенных работ специалисты продемонстрируют полнейшую характеристику вероятного существования жизни вне пределов Земли.
Никита Готский
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