В МГУ создали механизм распознавания сигналов из космоса

В России создали алгоритм распознавания сигналов из космического пространства. Научной работой занимались физики МГУ.

Никита Готский

Как рассказали ученые, новое программное обеспечение даст возможность определять происхождение полученных сигналов, отражающихся от изучаемых планет в итоге посылания электромагнитного излучения. Эти сведения помогут определить рельеф поверхности, а также и происхождение самого объекта.При помощи своего изобретения российские физик собираются обследовать Юпитер, Марс и Луну. В результате проведенных работ специалисты продемонстрируют полнейшую характеристику вероятного существования жизни вне пределов Земли.