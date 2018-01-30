Землетрясение, цунами и безумие.

Мнения

Землетрясение, цунами и безумие. "Голубое кровавое суперлуние" активизирует силы природы

31 января земляне могут ощутить на себе силу космоса.

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

От Редактора

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

Стереотипы сломаны.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | В Москве археологи начали реставрацию меча X века

В Москве археологи начали реставрацию меча X века

Вчера, 23:30
Много лет назад археологами был найден Бородинский клад, однако реставрация началась производиться только сейчас. В Москве археологи принялись работать над реставрацией меча, который принимал участие в битвах еще в X веке.

В Москве археологи начали реставрацию меча X века

 

Древний меч был найден в 2017 году под Смоленском, он был изготовлен еще при эпохе правления князей Святослава и Владимира. Меч за большое количество лет проведенных в почве сильно испортился коррозией. На его реставрацию, по мнению специалистов, может уйти целый год. Археологи предполагают, что клинок принадлежал воину знатного рода, так как только знатным людям при погребении клали на тело именное оружие. Кому именно принадлежал меч смогут выяснить лишь при реставрации клинка по выдавленному на нем клейму.

Отметим, что сокровища Бородинского клада выставлены в музее, а после реставрации меч X века станет главным экспонатом найденных сокровищ времен Древней Руси.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Археологи поведали об исследованиях древнего меча, найденного в Гнездове
Археологи поведали об исследованиях древнего меча, найденного в Гнездове

В деревне Гнездово, расположенной в Смоленской области, группа археологов сумела обнаружить древний меч, относящийся к каролинскому типу. Историки подтвердили,

В Москве нашли монеты времен Ивана Грозного
В Москве нашли монеты времен Ивана Грозного

Московские археологи нашли в столице "шахматный клад" времен правления первого русского царя Ивана IV Грозного. Об этом сообщается на портале местной

На юге Великобритании найден клад викингов времен короля Альфреда Великого
На юге Великобритании найден клад викингов времен короля Альфреда Великого

Осенью текущего года ученый из Великобритании обнаружил на юге королевства драгоценный клад, который принадлежал викингам и саксам. В течение нескольких

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости