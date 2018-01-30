В Москве археологи начали реставрацию меча X века

Много лет назад археологами был найден Бородинский клад, однако реставрация началась производиться только сейчас. В Москве археологи принялись работать над реставрацией меча, который принимал участие в битвах еще в X веке.

Пелагея Лебединская

Древний меч был найден в 2017 году под Смоленском, он был изготовлен еще при эпохе правления князей Святослава и Владимира. Меч за большое количество лет проведенных в почве сильно испортился коррозией. На его реставрацию, по мнению специалистов, может уйти целый год. Археологи предполагают, что клинок принадлежал воину знатного рода, так как только знатным людям при погребении клали на тело именное оружие. Кому именно принадлежал меч смогут выяснить лишь при реставрации клинка по выдавленному на нем клейму.Отметим, что сокровища Бородинского клада выставлены в музее, а после реставрации меч X века станет главным экспонатом найденных сокровищ времен Древней Руси.