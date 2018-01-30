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| | В Китае учёные разрабатывают гиперзвуковой биплан

В Китае учёные разрабатывают гиперзвуковой биплан

Сегодня, 14:35
В данный момент группа китайских учёных работают над проектом биплана, который будет способен разгоняться до невиданных скоростей. В отличие от распространённых монопланов, китайские специалисты решили использовать схему аппарата с двумя несущими плоскостями.

В Китае учёные разрабатывают гиперзвуковой биплан

 

Для того, чтобы спроектировать биплан, способный разгоняться до сверхзвуковых скоростей, китайским специалистам пришлось решить проблему лобового сопротивления, которое весьма ограничивает летательные аппараты с двумя несущими плоскостями в полёте, не давая им развить нужную скорость. Заметим, для преодоления данной проблемы китайские учёные сочли нужным значительно уменьшить размах крыльев данного самолёта, что благоприятно сказалось на сопротивлении воздуха при полёте.

В созданном летательном аппарате ударные волны, которые образуются на всей поверхности нижнего крыла, равномерно передаются на верхнее для обеспечения дополнительной подъёмной силы, обеспечивающей снижение расхода топлива при полёте биплана.
Александр Вест
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