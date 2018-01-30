В Китае учёные разрабатывают гиперзвуковой биплан

В данный момент группа китайских учёных работают над проектом биплана, который будет способен разгоняться до невиданных скоростей. В отличие от распространённых монопланов, китайские специалисты решили использовать схему аппарата с двумя несущими плоскостями.

Александр Вест

Для того, чтобы спроектировать биплан, способный разгоняться до сверхзвуковых скоростей, китайским специалистам пришлось решить проблему лобового сопротивления, которое весьма ограничивает летательные аппараты с двумя несущими плоскостями в полёте, не давая им развить нужную скорость. Заметим, для преодоления данной проблемы китайские учёные сочли нужным значительно уменьшить размах крыльев данного самолёта, что благоприятно сказалось на сопротивлении воздуха при полёте.В созданном летательном аппарате ударные волны, которые образуются на всей поверхности нижнего крыла, равномерно передаются на верхнее для обеспечения дополнительной подъёмной силы, обеспечивающей снижение расхода топлива при полёте биплана.