Автопроизводители Volkswagen, Daimler, BMW ставили опыты над обезьянами

Немецких автопроизводителей концернов Volkswagen, Daimler, BMW, обвинили в проведении опытов над обезьянами и людьми, который заключался в том, что подопытные вдыхали в себя выделяемые автомобилями газы, а после их отправляли на исследование к врачам.

Пелагея Лебединская

Иследование проходило в Университетской клинике Аахена, которое заключалось в том, что добровольцы вдыхали на протяжении нескольких часов, выхлопные газы в разных концентрациях, которые производились автомобилями компаний Volkswagen, Daimler, BMW. После подопытных отправляли на осмотр к врачам. Также такие опыты проводили и на обезьянах. В итоге специалисты утвердили, что нельзя определить воздействия выхлопного газа на организм. Этот эксперимент вызвал большой скандал, который воспрепятствовал закрытию лоббистской группы EUGT, которая была создана концернами Volkswagen, Daimler, BMW для проведения экспериментов.Напомним, что компания Volkswagen уже фигурировала в скандалах. Их обвиняли в установке программы, которая занижала показатели на содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей их производства.