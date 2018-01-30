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| | NASA готовится к атаке НЛО: В США наняли офицера для защиты Земли от инопланетян

NASA готовится к атаке НЛО: В США наняли офицера для защиты Земли от инопланетян

Сегодня, 13:54
Официальные представители американского космического агентства NASA проинформировали, что наняли на работу специалиста, который в случае атаки НЛО должен будет защитить Земли от инопланетян. Уже 5 февраля офицер официально будет числится в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

NASA готовится к атаке НЛО: В США наняли офицера для защиты Земли от инопланетян

 

Профессор Лиза Пратт из Университета Индианы была нанята на работу в космическое агентство и получила звание офицера планетарной защиты NASA. В обязанности Лизы Пратт входит защита Земли от потенциального загрязнения внеземными жизненными формами, включая потенциальные микроорганизмы, которые могут жить на льду или грунтовых водах Марса. Также астробиолог должна предотвращать случайную транспортировку микробов Земли на другие планеты с помощью космических зондов.

 

Другими словами, обязанности Пратт включают в себя обеспечение того, чтобы люди не загрязняли пространство, а другие организмы не загрязняли Землю. Таким образом, в случае необходимости, она должна будет предотвратить вторжение инопланетян.
Светлана Славянская
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