NASA готовится к атаке НЛО: В США наняли офицера для защиты Земли от инопланетян

Профессор Лиза Пратт из Университета Индианы была нанята на работу в космическое агентство и получила звание офицера планетарной защиты NASA. В обязанности Лизы Пратт входит защита Земли от потенциального загрязнения внеземными жизненными формами, включая потенциальные микроорганизмы, которые могут жить на льду или грунтовых водах Марса. Также астробиолог должна предотвращать случайную транспортировку микробов Земли на другие планеты с помощью космических зондов.
Другими словами, обязанности Пратт включают в себя обеспечение того, чтобы люди не загрязняли пространство, а другие организмы не загрязняли Землю. Таким образом, в случае необходимости, она должна будет предотвратить вторжение инопланетян.