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| | Ученые: В будущем люди перейдут на вегетарианскую пищу

Ученые: В будущем люди перейдут на вегетарианскую пищу

Сегодня, 13:13
Вегетарианство набирает все большую популярность среди представителей человечества. Ученые уверены, что пока люди не готовы полностью отказаться от мясных продуктов, но в ближайшем будущем количество вегетарианцев будет только возрастать.

Ученые: В будущем люди перейдут на вегетарианскую пищу

 

Многие отказываются от мяса из-за любви к животным, а также из-за желания очистить организм от шлаков и избавиться от лишних килограмм. Ходят слухи, что употребление мяса приводит к развитию раковых клеток. Диетологи при этом не одобряют полный отказ от мясных продуктов, так как в них имеются необходимые организму витамины и аминокислоты, которых нет в достаточном количестве ни в каких фруктах или овощах. Жители стран с холодным климатом пока не могут перейти на вегетарианство, так как это может навредить здоровью.

Ученые отмечают, что человек – существо всеядное, поэтому элементы пищи всегда можно заменить, и в недалеком будущем человечество полностью перейдет на вегетарианское питание.
Виктория Озерова
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