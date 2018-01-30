Ученые: В будущем люди перейдут на вегетарианскую пищу

Вегетарианство набирает все большую популярность среди представителей человечества. Ученые уверены, что пока люди не готовы полностью отказаться от мясных продуктов, но в ближайшем будущем количество вегетарианцев будет только возрастать.

Виктория Озерова

Многие отказываются от мяса из-за любви к животным, а также из-за желания очистить организм от шлаков и избавиться от лишних килограмм. Ходят слухи, что употребление мяса приводит к развитию раковых клеток. Диетологи при этом не одобряют полный отказ от мясных продуктов, так как в них имеются необходимые организму витамины и аминокислоты, которых нет в достаточном количестве ни в каких фруктах или овощах. Жители стран с холодным климатом пока не могут перейти на вегетарианство, так как это может навредить здоровью.Ученые отмечают, что человек – существо всеядное, поэтому элементы пищи всегда можно заменить, и в недалеком будущем человечество полностью перейдет на вегетарианское питание.