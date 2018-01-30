Учёные: При ЭКО средиземноморская диета повысит шансы забеременеть

Напомним, что экстракорпоральное оплодотворение является передовым методом борьбы с бесплодием, в котором оплодотворение яйцеклетки осуществляется вне тела будущей матери ребёнка. Более 240 женщин заполнили подробные анкеты об их рационе, которого они придерживались в течение значительного периода времени, прежде чем пройти процедуру ЭКО. Специалисты выяснили, что наибольший шанс забеременеть получили те дамы, которые придерживались средиземноморской диеты.
Эксперты заметили, что шансы забеременеть в значительной степени повышаются при соблюдении здорового образа жизни как у мужчин, так и для представительниц прекрасного пола. Также специалисты заметили, что качество семенной жидкости повышается при соблюдении средиземноморской диеты у мужчин.