Учёные: При ЭКО средиземноморская диета повысит шансы забеременеть

Группа учёных занялись детальным анализом диет более 200 женщин, прежде чем они подверглись процедуре экстракорпорального оплодотворения. В результате исследования выяснилось, что средиземноморская диета значительно повышает шансы беременности.

Александр Вест

Напомним, что экстракорпоральное оплодотворение является передовым методом борьбы с бесплодием, в котором оплодотворение яйцеклетки осуществляется вне тела будущей матери ребёнка. Более 240 женщин заполнили подробные анкеты об их рационе, которого они придерживались в течение значительного периода времени, прежде чем пройти процедуру ЭКО. Специалисты выяснили, что наибольший шанс забеременеть получили те дамы, которые придерживались средиземноморской диеты.Эксперты заметили, что шансы забеременеть в значительной степени повышаются при соблюдении здорового образа жизни как у мужчин, так и для представительниц прекрасного пола. Также специалисты заметили, что качество семенной жидкости повышается при соблюдении средиземноморской диеты у мужчин.