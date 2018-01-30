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| | К 2020 году на околоземной орбите появятся спутники-дозаправщики

К 2020 году на околоземной орбите появятся спутники-дозаправщики

Сегодня, 13:08
Представители компании Effective Space заявили о том, что планируют уже в 2020 году вывести на околоземную орбиту два космических аппарата, основное назначение которых будет состоять в дозаправке спутников связи, уже израсходовавших свое топливо.
 

К 2020 году на околоземной орбите появятся спутники-дозаправщики

 

Спутники связи должны будут корректировать высоту орбиты при помощи двигателей, однако запасы топлива для них строго ограничены. На данный момент ресурсы спутников связи рассчитаны на период от 10 до 15 лет. После этого они начнут плавное снижение и прекратят свою работу, становясь космическим мусором. Решение данной проблемы по продлению ресурса спутников связи удастся с помощью дозаправщиков Space Drone, которые должны будут нести на своем борту несколько сотен литров топлива.
 
Помимо этого, дозаправщики смогут также самостоятельно проводить утилизацию спутников связи в случае, если обнаружат у них неисправность. После они будут направлены к Земле. Компания уже подписала договоренности сразу с несколькими компаниями связи. При этом, сами космические дозаправщики пока еще находятся на стадии разработки.
 
Подсчеты ЕКА указывают на то, что на орбите Земли находится более 750 тысяч обломков размером до сантиметра, что представляет серьезную угрозу для летательных аппаратов, которые до сих пор находятся в рабочем состоянии.

Николай Офицеров
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