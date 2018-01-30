ОАЭ планируют создать первый в истории космический госпиталь

ОАЭ включили в проект национальной космической программы еще один пункт. Им стало создание госпиталя в космосе. Об этом проинформировали местные СМИ.

Виктория Озерова

Министерство здравоохранения ОАЭ выступило с инициативой построения первого в истории госпиталя вне нашей планеты. Emirates Space Hospital будет включен в национальную космическую программу страны. О проекте СМИ рассказала уполномоченная доктор Култхум аль-Белуши. По ее заявлению, космонавты будут получать медицинские услуги в космосе, при этом процедуры будут контролировать с Земли при помощи нанотехнологий. Так ОАЭ планируют опробовать эффективность телемедицины в космическом пространстве. Если тестирование на Земле увенчается успехом, через два года в космосе появится первый госпиталь.Напомним, что в рамках проекта ОАЭ по освоению космоса ученые страны собираются построить «Марсианский город», в котором будут симулироваться условия жизни планеты.